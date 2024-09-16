きょうの為替市場はドル売りが優勢となる中、ドル円は一時１４０円を割り込む場面が見られていた。市場は今週のＦＯＭＣに注目している。ここに来て０．５０％ポイントの大幅利下げの可能性が再浮上しており、短期金融市場では短期金融市場では一時６５％まで確率を上げ、通常利下げを上回っている。 しかし、エコノミストからは「経済状態は景気後退あるいはそれに近い状況にあると考えるような状況では決してなく、ＦＲＢ