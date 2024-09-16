■終盤突如佐久間がカメラに向かってダッシュし、ダイナミックにジャンプして華麗に着地！ 【動画】黒スーツ姿の渡辺翔太・阿部亮平・佐久間大介「EMPIRE」ダンス Snow Man渡辺翔太・阿部亮平・佐久間大介がSnow ManTikTokアカウントにて「EMPIRE」ダンスを披露した。 黒スーツ姿の3人は前列に渡辺、後列に阿部と佐久間というフォーメーションできれいに揃ったダンスを踊ってみせる。終盤突如佐久間が