女優の広瀬すず（26）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）の21日、28日の放送に親交のある人気俳優が出演することを報告した。広瀬は俳優の野村周平（30）の写真を投稿し「来週からのよはくじかん2人でお送りします」と告知。さらに2人もTシャツとジーンズ姿の2ショット写真に「私服と髪型一緒なんよ」とつづった。