現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（70）が16日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」初の「緊急動画」を更新。孫との約束でクリスマスにサンタクロースに扮するために伸ばしていたひげの手入れに「大失敗」したことを明かした。電話で「緊急だよ」とスタッフを呼び出した落合氏。スタッフは「何があったかと思った」と本気で心配した様子で、「倒れたかと思うわよね