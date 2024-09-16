警視庁によると、16日午後6時55分ごろ、東京都中野区のマンション一室で「男性の首をはさみで刺した」と119番があり、搬送された20代の男性が死亡した。同庁は殺人未遂容疑で、通報した女（25）を現行犯逮捕した。