ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が１６日、ＳＮＳを更新。兵庫県立芸術文化センターＫＯＢＥＬＣＯ大ホールでの「高嶋ちさ子１２人のヴァイオリニスト」コンサートを終え、感謝をつづった。「とてもお上品なお客様が多く、前半ノリが？って思ったのは気のせいでした。後半ノリノリで、募金の時も皆さん『楽しかった』と声をかけてくださいましたありがとうございました」と会場で客席をバックに勢ぞろいした写真や、募金