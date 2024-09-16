【女子旅プレス＝2024/09/16】スターバックス コーヒー ジャパンは、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンに出店している7店舗のうちの1店舗「スターバックス コーヒー 越谷イオンレイクタウン mori 3階店」を、“子どもも家族も楽しい”店舗体験を備え、リニューアルオープンした。【写真】スタバ×霧島酒造、初のコラボ施設を宮崎県に開店◆スタバ「イオンレイクタウン mori 3階店」リニューアルのポイントは？今回のリニューアルで