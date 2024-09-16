PassCodeが、新曲発売を記念したフリーライブ＆リリースイベントをお台場 ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場にて開催した。◆イベント写真今作はレーベル移籍後初のCDリリースということもあり、久々のフリーライブを実施。開始時刻の15時00分になり、ライブの助走となるSEが流れバンドメンバーに続きPassCodeのメンバーが登場。「PassCode行きます！」というメンバー南菜生の掛け声を合図に、PassCodeを代表するナン