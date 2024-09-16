Bimiが本日9月16日に開催した＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞渋谷WWW X公演で、ツアーファイナルとなる10月16日Zepp Shinjuku(TOKYO)公演のゲストアーティストにカノエラナと阿部顕嵐を迎えることが発表された。カノエラナは8月28日に発売されたEP『Refresh』に収録の「夕立 feat.カノエラナ」で楽曲を制作しており、阿部顕嵐はインデーズ時代の楽曲「衝動（feat.阿部顕嵐）」で楽曲を制作している。『Snack Box』と『R