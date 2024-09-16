【北京＝川瀬大介】中国のサッカー男子Ｕ―１６（１６歳以下）代表の上村健一監督（５０）が読売新聞のインタビューに応じた。中国では日本人指導者が高く評価されており、「多くのクラブや各都市のサッカー協会が日本人を探している」と語った。――監督就任の経緯は？２０２０年から中国のプロ傘下の育成年代を指導してきた。中国サッカー協会からは「サッカーの内容が良い」と評価してもらっていた。（１０年のワールドカ