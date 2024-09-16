TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』（以下『SOL』月〜金後10：00）では、9月30日の放送から新パーソナリティーに、アンジェリーナ1/3（Gacharic Spin）が“アンジー教頭”として就任する。水曜・木曜・金曜のレギュラー出演で、これにより、月曜・火曜はこれまでの「こもり校長＆COCO教頭」、水曜・木曜・金曜は新たに「こもり校長＆アンジー教頭」のコンビで届ける。なお、初週となる9月30日からの1週間はアンジー教頭が毎日登場