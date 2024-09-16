素材そのものの自然な甘みがおいしい栗・さつまいも・かぼちゃ。ホクホク、ねっとりとした食感は食べ応えのあるものが多く、満足感を得られやすいのも魅力ですよね。そんな秋の『無印良品』は、みんなが大好きな栗・さつまいも・かぼちゃのフードが勢ぞろい！季節限定で販売されている絶品お菓子をご紹介します。もち入り 栗トラ焼き（￥450）©桐生奈奈子まずは、4個入りの個包装で、みんなでシェアしやすいボリュームのあ