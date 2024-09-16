国民民主党の玉木雄一郎代表は１６日、都内で「たまきチャンネル６周年ライブ」を開催。ゲストに榛葉賀津也幹事長を迎え、自民党総裁選（２７日投開票）の話題などで盛り上がった。玉木氏のユーチューブチャンネル登録者数は２１万５０００人以上。ライブにはオンライン参加者のほか、会場には１２歳〜７０代までの老若男女２００人が集まった。経済や財政政策に関心が高いことから、玉木氏はまず「ブラケット・クリープ」