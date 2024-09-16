パリ五輪柔道日本代表で７３キロ級銅メダリストの橋本壮市が同じく代表の阿部一二三、詩兄妹、永山竜樹とともに１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演した。この日、「２０数年前にグアムに家族旅行に行きまして。その時、大スターのすごくいい方と会って。写真を撮っていただいて」と話し出した橋本。自身が１０歳の時、現地でこの日共演の「ネプチューン」原田泰造と笑顔で一緒に写った１枚