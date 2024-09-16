１６日正午頃、大阪府泉佐野市の関西空港連絡橋の橋脚に、水上バイクが引っ張っていた浮き遊具がぶつかった。遊具に乗っていた６〜１１歳の子ども３人が海に投げ出され、頭の骨を折るなどのけがを負った。病院に搬送されたが意識はあり、命に別条はないという。岸和田海上保安署の発表によると、水上バイクは同府藤井寺市の自営業男性（５１）が運転し、遊具で遊んでいた３人は男性の仕事仲間の子どもという。同署が事故原因を