俳優の真田広之さん（63）が16日、アメリカ・テレビ界最高の栄誉とされるエミー賞で、日本人初の主演男優賞を受賞しました。日本だけにとどまらず、海外でも活躍する真田さんのこれまでの功績を振り返ります。真田さんといえば、“教師と生徒の愛”という禁断のテーマを描いたドラマ『高校教師』。1993年に放送され、教師を演じた真田さんの演技が話題となりました。その後も、時代劇や恋愛ドラマにとどまらず、ホラー映画『リング