日本サッカー協会(JFA)は16日、AFC U20アジアカップ予選に臨むU-19日本代表のメンバー変更を発表した。U-20ワールドカップ(W杯)の予選を兼ねたU20アジアカップに臨むU-19日本代表。明治大学のDF耼原陸人がケガのために不参加になることが決定。代わりに筑波大学のDF池田春汰を追加招集した。また、追加のトレーニングパートナーも決定。大津高校のMF嶋本悠大、帝京長岡高校のFW安野匠が19日までチームに帯同する。日本はトレ