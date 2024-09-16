東京オリンピック金メダリストのウルフ・アロンが自身のXを更新。国民スポーツ大会(国スポ)で着用する道着を公開し、話題を呼んでいる。佐賀県で行われている国スポに出場するウルフは「試合用の柔道着が届くとテンション上がります。気合い！」とコメントし、真新しい道着を公開。背中には名前の「ウルフ」の下に「佐賀」の文字がプリントされている。 ウルフは5月に自身のYouTubeで佐賀県からオファーを受け出