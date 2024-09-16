気象庁は16日午後9時45分、台風情報を発表した。大型の台風14号は同日午後9時現在、マリアナ諸島にあり、時速20kmで西に進んでいる。中心気圧は1000hPa、最大風速18m/s、最大瞬間風速25 m/s、15m/s以上の強風域東側600 km、西側 440 km。今後は時速40〜45kmに速度を速めながら北西方向に進んで台風13号と同じようなコースをたどり、18日午後9時には中心気圧996hPaで那覇市の西北西約100kmに到達する予報になっている。その後、熱