【イスタンブール時事】昨年ノーベル平和賞を受賞したイランの女性人権活動家ナルゲス・モハンマディ氏（５２）は、「神権体制や権威主義の政府による女性への抑圧と差別」が続いているとして、国連や国際社会に行動を呼び掛けた。支援団体が１６日、同氏の声明を公表した。１６日は、イランで女性に義務付けられた頭部を覆うスカーフの不適切な着用を理由に、警察に拘束されたマフサ・アミニさん＝当時（２２）＝が死亡してか