フジテレビ「中居正広のスポーツ珍プレー好プレー今年もスゴイぞ!大谷翔平&感動の名場面SP」（後7・00）が16日に放送され、野球史に残る名場面の番外編として「怒りのホームラン」を取り上げた。17年6月18日、東京ドームで行われた交流戦の巨人−ロッテ戦。3打席連続で前打者・マギーを敬遠で歩かされ、勝負を選ばれた巨人・亀井善行（現1軍コーチ）。8回は捕邪飛、延長10回は空振り三振に倒れ、迎えた4−5の延長12回1死