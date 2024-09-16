20年ぶりに再始動を発表した、B'zの松本孝弘さん率いるバンド・TMG （Tak Matsumoto Group）。15日に都内で行われた最新アルバムのリリース記念イベントに、メンバー3人がサプライズで登場し、100人のファンを魅了しました。TMGは2004年に結成。松本さん、ボーカルを務めるMR.BIGのエリック・マーティンさん、ボーカル＆ベースを担当するNight Rangerのジャック・ブレイズさん、日米のロックスターによる3人組バンドです。20年ぶり