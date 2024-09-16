鹿児島県姶良市で16日、1人暮らしの自宅に放火し、全焼させたとして71歳の男が逮捕されました。 非現住建造物放火の疑いで逮捕されたのは姶良市平松の無職・松元達三容疑者71歳です。 姶良警察署によりますと松元容疑者は16日午前3時半ごろから午前5時すぎまでの間に1人暮らしの自宅に放火し、1棟およそ120平方メートルを全焼させた疑いが持たれています。 火事は午前5時すぎ通行人の男性が発見し、消防に通報したもので