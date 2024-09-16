ドル円は１４０円台に反発、NY連銀指数の予想外の改善で=ＮＹ為替 9月ＮＹ連銀指数が＋11.5と市場予想-4.0から予想外の改善となったことに、ドル買いの反応がみられている。米債利回り上昇とともに、ドル円も139円台後半から140円台前半へと買われている。 USD/JPY140.40