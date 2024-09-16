米１０年債利回りは３．６４０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（%） 米2年債 3.541（-0.042） 米10年債3.640（-0.011） 米30年債3.969（-0.010） ドイツ2.131（-0.017） 英国3.763（-0.005） カナダ2.866（-0.038） 豪州3.812（-0.005） 日本0.840（0.000） ※米債以外は10年物