ドル円のピボットは１４０．２８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値140.33高値140.93安値139.58 142.33ハイブレイク 141.63抵抗2 140.98抵抗1 140.28ピボット 139.63支持1 138.93支持2 138.28ローブレイク ユーロ円 現値156.05高値156.19安値155.15 157.48ハイブレイク 156.84抵抗2 156.44抵抗1 155.80ピボット 155.40支持1