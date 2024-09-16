（NY時間08:53）（日本時間21:53）時間外 ニューバレント＜NUVL＞105.00（+17.55+20.07%） バイオ医薬品のニューバレント＜NUVL＞が時間外で大幅高。同社が主導する２つの初期段階のがんプログラムの臨床試験の最新結果を公表。データはウォール街を感嘆させた。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美