■これまでのあらすじ主人公・しろみと彼氏のユウがデート中、ユウの母親が突然現れ、しろみに暴力的な態度をとり、卒業旅行のために予約していた旅館も勝手にキャンセルされてしまいました。耐えきれずしろみはユウに別れを告げましたが、ユウは別れを受け入れられず、距離を置くことを提案。しろみは大学生活の4年間、たまに連絡を取り合う程度の距離を保ちました。卒業後、実母とのトラブルで家出したしろみは、ユウの提案で一