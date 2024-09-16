【ニューヨーク共同】週明け16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比56銭円高ドル安の1ドル＝140円22〜32銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1116〜26ドル、155円94銭〜156円04銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が17日から開く連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅利下げを決めるとの観測が拡大。日米金利差の今後の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。