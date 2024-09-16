9月11日に京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ対千葉ロッテマリーンズの一戦で、オリックス・西川龍馬のキャッチとその後のプレーをめぐって両軍ベンチが相次いで抗議し、判定が二度も覆るというなんとも珍しい事態が発生。この一幕について、元・NPB審判員の坂井遼太郎氏が言及した。【映像】“ギリギリ捕球“の瞬間1-0、ロッテが1点リードで迎えた2回表・ロッテの攻撃、1死一、二塁と追加点の好機で、8番・田村