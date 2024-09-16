静岡県磐田市の住宅できょう未明、ヤマハ発動機の社長を包丁で切りつけたとして、33歳の娘が殺人未遂の疑いで逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、磐田市の無職・日高葉菜容疑者（33）です。警察によりますと、葉菜容疑者はきょう午前3時ごろ、磐田市の自宅で就寝中だった、父親でヤマハ発動機社長の日高祥博さん（61）の左腕を包丁で切りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。日高さんの命に別状はないとい