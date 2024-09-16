厳しい暑さが続く三連休。福岡県太宰府市では35℃以上の猛暑日がきょうで今年58日目！暑さの影響で営業を延長するプールには多くの人が詰めかけていました。【写真を見る】厳しい暑さが続く三連休も…週末から暑さ落ち着く？台風14号発生で沖縄直撃か【Nスタ解説】記録的暑さの三連休最終日 大混雑！プール＆BBQ場各地でゲリラ豪雨真夏から一向に抜け出せないのが福岡県太宰府市。16日の最高気温は37.8℃でした。Q.大宰府は