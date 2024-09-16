お笑いタレント小籔千豊（51）が主宰する笑いと音楽を融合したフェス「KOYABUSONIC2024」が16日、大阪市のインテックス大阪で最終日を迎え、ものまねタレントのコロッケ（64）が大トリを務めた。コロッケは玉置浩二、郷ひろみ、和田アキ子らの豪華メドレーから武田鉄矢、五木ロボットひろしまで惜しみなくネタを投入し、最後は美川憲一の「さそり座の女」（EDMバージョン）で締めた。出演のきっかけは、小籔の妻のひとこと。Yo