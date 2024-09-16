2024年7月、リニア中央新幹線の岐阜県多治見市のトンネル工事現場で起きた事故について、当時作業手順に示された対策を怠り、落石などから作業員を守るガードが設置されていなかったことがわかりました。2024年7月、多治見市大針町のリニア中央新幹線大針工区のトンネル工事現場で、掘削工事をしていた44歳の男性作業員に掘削面の岩が崩れて当たり、下あご骨折などの重傷となりました。事故を受けて16日、岐阜県が安全