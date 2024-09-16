日本華僑報網はこのほど、中国の自動車市場で日系車の売り上げが引き続き減少している背景について論じる文章を掲載した。文章は中国自動車市場の8月の販売台数で、トヨタは前年同期比13．5％減、日産は同24．2％減、ホンダに至っては同44．3％減と主要日系メーカーが軒並み減少したと紹介。トヨタは7か月連続、ホンダと日産も数か月連続の前年同期比減であり、新エネルギー車需要が一層高まる中で化石燃料車を主力とする日系メー