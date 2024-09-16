「デイリースポーツ杯」（１６日、大村）遠藤圭吾（２４）＝東京・１２８期・Ｂ１＝が好調ぶりをアピールした。３日目５Ｒでは、４号艇で、進入は５コースからとなってしまったが、焦ることなくコンマ０９のトップＳを決めると、豪快にまくって１着。これで、３日目が終了して４戦２勝２着１回の好内容だ。「着は取れているのでいい。乗りやすさはある」と手応えは悪くない。２０２１年５月にデビューして、優出はまだ経験し