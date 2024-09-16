Image: Hasegawa et al. 2024 / Current Biology あのぬるぬるした細身のボディーには意味があったのかもしれない。ニホンウナギが捕食者の消化管をすり抜けて、再び自由の身を手に入れる脱出のスペシャリストであることが判明しました。ニホンウナギが捕食者の体内から逃げ出せることは以前から知られていましたが、どうやって脱出するのかは謎のままでした。ウナギ稚魚はこうやって捕食者