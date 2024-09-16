【北京＝川瀬大介】中国サッカー界で日本人指導者の存在感が増している。今年は、中国の男子Ｕ―１６（１６歳以下）と男子Ｕ―１５（１５歳以下）の代表監督に日本人が相次いで起用されており、若い世代の育成が期待されている。習近平（シージンピン）政権の掲げるサッカーの「強国化」に向け、底上げを図る狙いだ。８月１８日、中国東北部・遼寧省瀋陽市で行われた男子Ｕ―１６の国際親善大会の対日本戦。中国は終盤のミスか