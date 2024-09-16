ものまね芸人のコロッケが１６日、吉本新喜劇の小籔千豊主宰の笑いと音楽が融合したフェス「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ」に出演し、３日間開催の大トリを務めた。若者中心の観客を前に、五木ひろしロボや田原俊彦など定番ネタに加え、美川憲一の「さそり座の女」をＥＤＭバージョンで披露し、縦ノリで会場を盛り上げた。現在はＤＪコロッケとしても活動し、６４歳になっても広い芸の幅を見せつけた。小籔からのオファーを即決