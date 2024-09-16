自民党総裁選は、各候補者が能登半島地震の被災地で震災対応などをめぐって主張を戦わせました。こうした中、投票総数の半数を占める国会議員票では小泉進次郎元環境大臣がトップに立っていることがJNNの取材で分かりました。【写真を見る】自民党総裁選独自調査で自民議員票「8割超」が判明立憲民主党代表選の結果が影響も？【Nスタ解説】総裁選 小泉氏がトップ 小林氏が追う自民議員票「8割超」が判明自民党の青