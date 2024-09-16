自民党の総裁選挙は、石川県で9人の候補者による公開討論会が行われました。討論会は、自民党の青年局と女性局が主催し、約12%にとどまる党の女性国会議員の割合を3割に引き上げる具体策が議論となりました。河野デジタル相：市区町村の議会の公認を自民党が出す時、女性の割合をまず3割にする。その努力義務を設けるべきだ。数値目標を掲げて、それをきっちり実現していくということが大事だろう。石破元幹事長：なぜ女性の方が政