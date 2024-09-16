AirPodsシリーズは、いま最も人気のワイヤレスイヤホンです。アップルは、9月20日にアクティブノイズキャンセリング機能を搭載する、価格が3万円以下の新製品「AirPods 4」を発売します。筆者が発売直前のAirPods 4を試しながら発見した“7つの特徴”に注目しながらご紹介したいと思います。開放型ハウジングを採用するベーシックなAirPodsシリーズの最新モデル「AirPods 4」が9月20日に発売されますAirPods 4にはノイキャンあり・