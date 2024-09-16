アイドルグループ、超ときめき・宣伝部の冠バラエティ番組『ときめき・超音波!!』(毎週月曜25:29〜 ※)が、10月14日から日本テレビで4週連続で放送される。超ときめき・宣伝部この番組は、超ときめき・宣伝部が、配信部屋を舞台にゲストと一緒に音楽やダンスを通して、心に“ときめき”を波及していくというもの。毎回人気楽曲のパフォーマンスも披露し、ゲストとのコラボパフォーマンスも予告されている。MCは、お笑いコンビのイ