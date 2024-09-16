中学生以下の北陸最強のジュニア棋士を決める将棋大会が金沢市で開かれ、新たな北陸ジュニア竜王が誕生しました。この大会は北陸のジュニア将棋を盛り上げようと読売新聞北陸支社が創設し、ことしで3回目となります。7月に行われた北陸3県の予選には112人が参加し、各県の代表が本大会に臨みました。大会は実力に応じた2つのクラスに分かれていて上級者向けの「竜王クラス」では小学5年生から中学3年生までの12人でトーナメ