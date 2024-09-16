就活支援サイト「ミキワメ就活」を運営するリーディングマーク（東京都港区）が、「2026年卒 就活実態調査」を実施。その結果を「京大生 新卒就職人気企業 夏期ランキング」として発表しました。30歳時の期待年収は「912万円」調査期間は2024年5月11日から7月2日。調査対象は、2026年卒業予定の京都大学の大学生もしくは大学院生。同社主催の合同説明会、または同社会員へのウェブアンケートで実施。138人から有効回答を得てい