女優の今田美桜が、１６日に放送されたフジテレビ系ドラマ「海のはじまり」（月曜・後９時）第１１話にサプライズ登場した。同作は、社会現象となった２０２２年の同局系ドラマ「ｓｉｌｅｎｔ」を担当した脚本家・生方美久氏、風間太樹監督、プロデューサー・村瀬健氏が再集結した“親子の愛”をテーマにしたオリジナル作品。ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮が、亡くなった大学時代の交際相手が自分の娘を産んでいたことを葬儀で知る