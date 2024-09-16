社会人軟式野球の日本一を争う「天皇賜杯第79回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント」（スポニチ主催）は16日、静岡県内4球場で、3回戦8試合と準々決勝4試合が行われ、ベスト4が決まった。3回戦を逆転勝ちした静岡ガス（静岡）は、準々決勝で大場機工（開催地）と対戦し、6―5のサヨナラで突破した。3番・堀慶一朗（25）が左翼席にサヨナラホームランを放った。そのほか、和合病院（前年度優勝・愛知西）、ゴリラクリニックベ