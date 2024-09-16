女優の今田美桜（27）が、16日放送の月9ドラマ「海のはじまり」（月曜後9・00）第11話にサプライズ出演した。7年前に別れた元恋人・南雲水季（古川琴音）の葬儀で、自分と血のつながる娘・海（泉谷星奈）の存在を知った主人公・月岡夏（目黒蓮）。自分の前から忽然（こつぜん）と姿を消した元恋人が、実は自分の知らないところで子どもを生んで育てていた―。衝撃の事実を突きつけられた夏は、喪失感、自責の念、後悔、葛藤、