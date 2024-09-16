「NEWS」小山慶一郎（40）が16日、TOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に出演。同番組の終了にあたり、思いのたけを語る場面があった。同番組が9月末で終了するため、この日は小山の最後の出演日。「月曜ダンディのこれだけは言わせろ！」と題して、心にくすぶる叫びを発表した。小山は「おい！バラダン！ふざけんな！」というテーマを叫び、「最後だから言わせてもらいます。この番組に出演してから、テレビ