9月11日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズの一戦で、日本ハムの万波中正&伏見寅威が披露した“コラボ好守”について野球解説者の里崎智也氏が解説した。【映像】爆肩レーザー→神タッチの瞬間0-0の同点で迎えたこの試合の6回表・西武の攻撃、2死二塁の場面で、3番・西川愛也の放った打球は、球足早く、一二塁間を抜けてライト前へ。この打球に、二塁走者の長谷川信哉は、